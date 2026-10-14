CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: finalmente Barcola, pazzo 6-3 del Liverpool sul Lask

Tripletta del francese nella vittoria dei Reds in trasferta in Austria, a segno anche Araujo, Frimpong e Koumas

14 Ott 2026 - 20:42
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Risponde alle critiche Bradley Barcola, che nel secondo turno di Champions League è protagonista nel successo del Liverpool per 6-3 in casa del Lask. In Austria non c’è quasi partita, con i Reds che sono avanti 3-0 all’intervallo grazie alla rete di Araujo e alla doppietta del francese. Nella ripresa trovano gioia anche Frimpong e Koumas, Barcola porta a casa il pallone ma i padroni di casa d’orgoglio accorciano con Ljubicic e la doppietta di Flecker.

LASK-LIVERPOOL 3-6
Pazza vittoria del Liverpool in trasferta in Austria, 6-3 sul campo del Lask. Fin dai primissimi minuti i Reds premono forte sull’acceleratore, ma per il vantaggio devono aspettare il 22’: corner perfetto di Tsimikas e incornata vincente di Araujo, che apre le marcature. Una volta sbloccata si scatena finalmente Bradley Barcola: prima (al 22’) sfrutta l’assist del giovane Koumas per infilare di destro il 2-0, poi al 37’ su invenzione di Florian Wirtz cala il tris. All’intervallo la gara è ampiamente in cassaforte per la squadra di Iraola, che a inizio ripresa cala anche il poker al 51’ con il colpo di testa ravvicinato di Frimpong su secondo assist di serata di Tsimikas. Al 63’ d’orgoglio reagiscono i padroni di casa, Ljubicic segna la rete del 4-1. Il Liverpool però non ha finito di divertirsi, perché al 66’ Barcola decide di portarsi a casa il pallone quando insacca il 5-1 dopo una bella triangolazione tra Frimpong e Ngumoha. Sei minuti più tardi c’è spazio anche per il giovane Koumas, che segna il 6-1 sul secondo assist di partita di Tsimikas. Match terminato? Non proprio: Flecker riaccende gli entusiasmi dei tifosi austriaci con una doppietta in tre minuti (74’ e 77’), utile però solamente per rendere il passivo meno pesante. Seconda vittoria in Europa per il Liverpool, Lask fermo a 0 punti. 

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