Champions League, la finale: il Real per ritoccare i suoi record, il Dortmund vuol fare la storia

È tutto pronto a Wembley per la finale di Champions League 2023/24, che verrà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it. Real Madrid e Borussia Dortmund si affronteranno in una sfida che metterà di fronte la massima espressione di nobiltà del calcio europeo e gli underdog per eccellenza: un match che, sulla carta, ha un chiaro favorito, ma in cui nulla può essere dato per scontato.