Champions League, la finale Borussia Dortmund-Real Madrid su Canale 5 e in streaming sul sito

LA PROGRAMMAZIONE

Pre-partita su Mediaset Infinity a partire dalle 20, telecronaca di Massimo Callegari con il commento di Massimo Paganin. Post-partita su Canale 5 in diretta condotto da Alberto Brandi

Sabato 1° giugno, tutti gli occhi saranno rivolti allo stadio Wembley di Londra, teatro della sfida “Borussia Dortmund-Real Madrid” che assegnerà la Champions League 2023-2024. Il fischio d’inizio della finale è previsto alle ore 21.00, in esclusiva in chiaro su Canale 5. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.

E Mediaset, per l’occasione, scende in campo con una squadra super e propone l’avvicinamento al match, tutto in diretta: si parte su Mediaset Infinity, dalle ore 20.00 con lo studio condotto da Benedetta Radaelli con ospiti Christian Panucci, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari. La telecronaca della gara, dalle ore 21.00, è affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Massimo Paganin. Inviati sul campo per raccogliere e raccontare tutte le emozioni fuori e dentro lo stadio: Francesca Benvenuti, Carlo Landoni e Alessio Conti. A seguire, su Canale 5, ricco post-partita, condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Christian Panucci, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Pre e post-partita e il match sono anche in live streaming su sportmediaset.it.

SABATO 1° GIUGNO

Prepartita, dalle ore 20.00, condotto da Benedetta Radaelli su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it

Borussia Dortmund-Real Madrid, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Inviati: Francesca Benvenuti, Alessio Conti e Carlo Landoni.

A seguire, dopo la fine del match, su Canale 5 studio condotto da Alberto Brandi con ospiti Christian Panucci, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari.