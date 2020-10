Champions League, fase a gironi: la top 11 della seconda giornata

Nessuna vittoria per le italiane nel secondo turno della fase a gironi di Champions League, di conseguenza nessun giocatore selezionato dalla Uefa nella top 11 di settimana. Il 4-1-3-2 propone in porta la sorpresa Mendy, che al Chelsea ha superato Kepa, mentre spicca Acuna (Siviglia) in fascia sinistra. Casemiro (Real Madrid) equilibra la fase offensiva con cinque giocatori d'attacco la cui coppia terminale è formata da Martial (Manchester United) e Thuram (Borussia Moenchengladbach).