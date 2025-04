Champions League: ecco Inter-Bayern, nerazzurri a caccia della semifinale

Di fronte c'è un'Inter che guida la Serie A a +3 sul Napoli, è ancora in gioco in Coppa Italia e ha due sole assenze (Dumfries e Zielinski), dunque riproporrà quasi in toto la formazione dell'andata. L'unica novità si chiama Dimarco, che si schiererà sulla sinistra con Darmian sull'altra fascia. Spazio a Pavard e Bastoni con Acerbi, in mezzo Barella e Mkhitaryan ai lati di Calhanoglu, davanti Thuram e Lautaro. Simone Inzaghi e i suoi devono difendere il vantaggio, senza speculare e tenendo un occhio ai gialli: diffidati Barella, Bastoni, Dumfries (out), Lautaro, Mkhitaryan, Pavard e Inzaghi stesso. Con un'ammonizione, questo blocco di giocatori salterebbe l'eventuale semifinale d'andata. Un lusso che l'Inter non può concedersi, in caso di passaggio del turno.