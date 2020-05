Champions League, dalla Turchia: "Finale il 29 agosto a Istanbul"

LA CONFERMA

La finale di Champions League a Istanbul si giocherà ad agosto. Lo ha dichiarato il presidente della Federcalcio turca (Tff), Nihat Ozdemir, dopo aver annunciato la ripresa dei campionati di calcio in Turchia dal 12 giugno. I tornei nazionali si concluderanno entro luglio, ha aggiunto Ozdemir. La parole di Ozdemir confermano il piano dichiarato dall'Uefa, che punta a far disputare la finale della sua coppa più importante il 29 agosto nella sede inizialmente stabilita, lo Stadio olimpico Atatürk.

Sull'argomento è intervenuto anche Armand Duka, presidente della federcalcio albanese a Radio Kiss: "Il PSG giocherà le partite di Champions, così come il Lione. Per le altre partite si sta pensando come ci si può organizzare. Ci potrebbe essere una partita secca, con semifinale e finale giocata a Istanbul".