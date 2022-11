Champions League: crollo Atletico col Porto, Simeone è fuori da tutto

CHAMPIONS LEAGUE

I Colchoneros perdono 2-1 contro la squadra di Conceicao e chiudono il girone all’ultimo posto, 0-0 tra Bayer Leverkusen e Bruges e in Europa League vanno i tedeschi

Prosegue il momento di crisi dell’Atletico Madrid di Simeone, che chiude all’ultimo posto il gruppo B della Champions League ed è fuori da tutte le competizioni europee. Fatale la sconfitta 2-1 in casa del Porto che va agli ottavi da primo in classifica. Al secondo posto il Bruges, per i belgi 0-0 in casa del Bayer Leverkusen ma è quanto basta ai tedeschi per conquistare l’Europa League grazie al vantaggio negli scontri diretti con l’Atletico.

GRUPPO B

Atletico Madrid fuori da tutte le competizioni europee: la squadra di Simone cade 2-1 in casa del Porto e chiude ultima in classifica, primo posto per i portoghesi. In Europa League va il Bayer Leverkusen a cui basta lo 0-0 con il Bruges secondo. Avvio shock per l’Atletico a Oporto, subito sotto di due gol dopo appena 24 minuti: Taremi apre le danze al 5’, Eustaquio raddoppia. La squadra di Conceicao è padrona del campo ma Oblak tiene in vita i suoi, a metà ripresa Griezmann accorcia le distanze ma la rete viene annullata per un fallo di De Paul nel corso dell’azione e le speranze dei Colchoneros si fermano qui. A pochi secondi dal 90’ l’autogol di Marcano accorcia inutilmente le distanze. A Leverkusen partita dai ritmi bassi, sussulto belga in avvio di ripresa con la traversa di Buchanan, Shick risponde ma è bravo Mignolet, tedeschi terzi grazie al vantaggio negli scontri diretti con l’Atletico.