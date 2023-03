Borussia Dortmund, Terzic: "Vogliamo arrivare tra le prime otto d'Europa"

CHAMPIONS LEAGUE

Il tecnico dei gialloneri alla vigilia della gara di ritorno degli ottavi di Champions League: "Partita importante per tutto il club"

Il Borussia Dortmund di Edin Terzic si prepara ad affrontare il Chelsea nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League. Nella sfida di Stamford Bridge, in onda martedì sera su Canale 5 e in streaming su SportMediaset.it, i gialloneri sono chiamati a difendere l'1-0 conquistato in casa: "Dopo la partita di domani vogliamo ritrovarci tra le prime otto squadre d'Europa - il grido di battaglia del tecnico in conferenza stampa -. Questo non riguarda me, ma la squadra. Sarà una partita estremamente importante per tutto il club".

Terzic ha poi parlato di alcuni singoli: "Haller al momento sta molto bene, speriamo che il suo momento di forma possa essere premiato con un gol. Reus è un giocatore estremamente importante per noi ed è da prendere sempre in considerazione per l'undici di partenza, tuttavia sapete tutti che ha avuto a che fare con qualche piccolo infortunio negli ultimi mesi. Bellingham? Tutti conoscono il suo potenziale, quando è arrivato qui aveva la possibilità di giocare in Premier League, ma ha scelto Dortmund. Lui aiuta noi e noi aiutiamo lui. Siamo felici di averlo qui, è un giocatore che ci può guidare e ci aspettiamo una grande prova da lui domani".

Poi il discorso si è spostato sull'infortunio di Gregor Kobel, portiere titolare in questa stagione ma rimasto in panchina nell'ultima di campionato contro il Lipsia: "Gregor si è curato a Dortmund negli ultimi due giorni e si sentiva meglio. Lavoreremo con lui e decideremo domani, dopo la seduta, se può essere della partita".