Champions League, Benfica-Bologna 0-0: Skorupski fenomenale, rossoblù ancora vivi

LA PARTITA

Il Bologna si presenta allo stadio da Luz di Lisbona con un solo punto conquistato dopo cinque giornate di Champions League e con la consapevolezza di non poter più sbagliare. Il pareggio in campionato contro la Juventus ha lasciato un po’ di amaro in bocca negli emiliani, visto il doppio vantaggio sprecato a Torino, ma è servito comunque come iniezione di fiducia per affacciarsi con più coraggio a questa delicata sfida contro il Benfica. Italiano punta su Dallinga centravanti e Ferguson a centrocampo, ma i felsinei perdono subito un pallone sanguinoso, spianando a Pavlidis la strada per il gol del vantaggio al 2’: arbitro e guardalinee assegnano la rete, ma il Var la annulla per un netto fuorigioco del greco. Sempre Pavlidis torna quindi minaccioso al quarto d’ora, mentre il Bologna inizia a prendere campo e tenta di rendersi pericoloso con Dallinga: perfetto Trubin in uscita. Il Benfica prova a colpire soprattutto dalle fasce, dove riesce a sviluppare meglio il proprio gioco, e al 43’ si costruisce l’occasione più importante: Di Maria ci prova al volo, ma Skorupski è attento e para il bel tiro dell’ex Juventus. Pochi secondi dopo è invece Beukema a salvare su Carreras. La prima conclusione del secondo tempo è invece per il Bologna: Dallinga aggredisce bene lo spazio in profondità e prova a colpire sul primo palo, ma sbatte su un attento Trubin. Nell’area opposta, è ancora una volta Skorupski a compiere una parata miracolosa sul sempre intraprendente Pavlidis: ennesimo grande intervento del polacco in questa Champions League. Il Benfica inizia a crederci e costringe sia Ferguson che Skorupski ad altre due respinte decisive, con la difesa del Bologna che mostra segni di cedimento. Nel finale, Skorupski è attento anche sul tentativo di Amdouni, salvando lo 0-0. Il Benfica sale così a 10 punti, mentre il Bologna conquista il suo secondo punto in questa Champions. I rossoblù restano a -6 dalla zona play-off, ma non esauriscono ancora le speranze.