Champions League, Bayern Monaco-Villarreal 1-1: Chukwueze risponde a Lewa e gela l’Allianz Arena, spagnoli in semifinale

BAYERN-VILLARREAL 1-1

I bavaresi passano in vantaggio ma vengono ripresi all’87’ dalla squadra di Emery, che compie l’impresa dopo l’1-0 dell’andata

Impresa del Villarreal che conquista uno storico pareggio all’Alianz Arena contro il Bayern Monaco e vola in semifinale di Champions League. Nel ritorno dei quarti di finale, dopo la vittoria 1-0 dell’andata, gli spagnoli passano in svantaggio in avvio di ripresa con la rete di Lewandowski, ma quando i supplementari sembrano a un passo ci pensa Chukwuwze ad appena tre minuti dal 90’ a firmare il miracolo per la squadra di Emery. Bayern-Villarreal, le foto del match

























































Incredibile impresa del Villarreal nei quarti di finale di Champions: gli spagnoli, forti dell’1-0 dell’andata, riescono a pareggiare allo scadere in casa del Bayern Monaco e a conquistare così una storica semifinale. Risultato da leggenda per il Sottomarino Giallo, mentre per Nagelsmann e i suoi arriva un piccolo fallimento. Il Bayern si getta subito in avanti chiudendo il Villarreal nella sua area, tanto gioco e tanto possesso palla per i bavaresi, ma gli spagnoli si difendono benissimo e di fatto non concedono nessuna occasione clamorosa agli avversari. Anzi, la chance più limpida del primo tempo capita sul sinistro di Moreno nei secondi finali del recupero, ma il tiro dal vertice dell’area piccola finisce sull’esterno della rete. Nella ripresa però la musica cambia dopo appena sei minuti: i giocatori di Emery si distraggono in uscita dalla propria metà campo e Coman ruba il pallone sulla trequarti, la sfera finisce sui piedi di Lewandowski che batte Rulli con un colpo da biliardo dopo un tocco al palo. E’ 1-0 e il discorso qualificazione si riapre, il Bayern continua a spingere e ad attaccare il fortino giallo, il Villarreal non esce dalla propria area, al 70’ Muller (indisturbato a centro area) mette a lato di testa mangiandosi la clamorosa occasione per il raddoppio. Passano cinque minuti e ci prova Coman dalla distanza, il tiro è potente ma alto di poco. I ritmi si abbassano, ma proprio quando il match sembra destinato ai supplementari il Villarreal confeziona una ripartenza magistrale che porta all’incredibile pareggio di Chukwueze all’87’: l’attaccante, appena entrato, trasforma un assist di Moreno dopo una splendida azione targata Parejo-Lo Celso. E’ il gol che gela l’Allianz Arena, è la rete che vale l’impresa spagnola e la semifinale per il Villarreal.