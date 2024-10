Champions League, Atalanta-Celtic 0-0: Schmeichel e la traversa negano la vittoria alla Dea

Termina 0-0 la sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e Celtic. La squadra di Rodgers prova a pressare alto in avvio, ma ogni volta che i padroni di casa superano la prima linea di pressione per gli ospiti si creano difficoltà. La squadra di Gasperini preme forte sull’acceleratore, sfiorando il vantaggio a metà primo tempo con il colpo di testa di Pasalic che si stampa sulla traversa. Il croato è sempre molto pericoloso con i suoi inserimenti sui cross degli esterni, ma in più occasioni Schmeichel è molto attento ed evita che i nerazzurri possano segnare. Verso la fine dei primi quarantacinque minuti ci provano anche Retegui e Zappacosta, ma l’arbitro manda tutti negli spogliatoi sul punteggio di 0-0. Nella ripresa Gasperini inserisce De Ketelaere e Samardzic, per provare a sparigliare un po’ le carte in avanti. Rodgers risponde gettando nella mischia Furuhashi, che impegna subito Carnesecchi al suo ingresso in campo. I bergamaschi calano di ritmo ed energie nel finale, con i biancoverdi che però non ne approfittano. A pochi minuti dal recupero i nerazzurri fanno partire il forcing per provare a strappare i tre punti, ma la squadra ospite si difende piuttosto bene e porta a casa lo 0-0. L’Atalanta sale a 5 punti in classifica, uno in più rispetto ai 4 del Celtic totalizzati fin qui.