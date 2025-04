Champions League: 3-1 all'Aston Villa, il Psg più vicino alla semifinale

LE STATISTICHE

-Il PSG ha battuto Manchester City, Liverpool e Aston Villa in questa stagione: è la quarta volta che una squadra si impone contro tre squadre della Premier League nella stessa stagione di UEFA Champions League dopo Bayern Monaco nel 2013/14, Barcellona nel 2018/19 e Real Madrid nel 2021/22.

-L'Aston Villa non ha ancora vinto in trasferta contro squadre francesi in tutte le competizioni: due pareggi e quattro sconfitte, con tre di queste ultime arrivate nelle due stagioni più recenti sotto la guida di Unai Emery.

-Désiré Doué ha segnato in ciascuna delle ultime quattro gare con il PSG, considerando tutte le competizioni (cinque reti) e ha preso parte a 13 marcature (otto centri e cinque assist)nelle sue ultime 12 partite.

-A 19 anni e 310 giorni Désiré Doué è diventato il secondo giocatore francese più giovane a segnare in un quarto di finale di UEFA Champions League, dopo Kylian Mbappé (a 18 anni e 113 giorni).

-Khvicha Kvaratskhelia ha preso parte a tre gol (due reti, un assist) negli ultimi tre match con il PSG in tutte le competizioni: tanti quanti nelle precedenti 10 gare con il club parigino (una marcatura e due passaggi vincenti).

-Alla sua 120ª partita in tutte le competizioni con il PSG, Nuno Mendes ha sia segnato che fornito un assist nella stessa partita per la prima volta.