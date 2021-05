Champions League 2020/21: la finale in chiaro su Canale 5

Domani, sabato 29 maggio, su Canale 5 alle ore 21.00 in esclusiva in chiaro la finale di Champions League “Manchester City-Chelsea”. Dallo stadio “Do Dragão” di Porto andrà in scena l’ultimo atto che decreterà la vincitrice della Champions League 2020-2021. Per la terza volta nella storia della competizione sarà un derby tra due squadre inglesi. Il City di Guardiola è alla prima finale di Champions e dopo aver dominato la Premier League vuole regalarsi il trofeo più prestigioso. Terza volta in finale per il Chelsea che, spinto dalla voglia di rivincita del suo tecnico Tuchel che nella scorsa edizione è arrivato secondo con il PSG, vuole alzare per la seconda volta la Coppa più ambita. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Paganin. Inviati a bordocampo Irma D’Alessandro e Alessio Conti. A seguire, sempre sulla rete diretta da Giancarlo Scheri, “Champions League Live”, post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Fabrizio Ravanelli, Bernardo Corradi, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.

Partita e post-partita sono anche in live streaming su www.sportmediaset.it e sull’app SportMediaset.

Getty Images