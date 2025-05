Champions, le accuse del Barcellona e le fake news su Marciniak: mai rilasciate dichiarazioni

Ma proprio in un mondo dominato dai social, dove tutto circola senza controllo e le fake news si trasformano immediatamente in presunte verità, capita purtroppo anche che delle parole mai pronunciate diventino invece una replica "virale", in un parossistico assurdo crescendo. E così, su un portale arabo, Al Qahera News, vengono riportate le presunte parole che lo stesso Marciniak avrebbe rilasciato a un altro giornale egiziano, Cairo News: "Sono commenti ridicoli" si è letto. "Non ho danneggiato nessuno. Il terzo gol dell’Inter è assolutamente valido". Tutto però falso. Parole mai pronunciate, intervista mai rilasciata. Con tanto di necessaria smentita di cui si fa oggi portavoce il giornale polacco Przegląd Sportowy Onet: "Le dichiarazioni pubblicate dai mezzi di comunicazione egiziani e spagnoli che sono risuonate con forza sulle reti sociali, sono false. A un arbitro non è permesso commentare dopo le partite le proprie decisioni. Come ci ha informato lo stesso Marciniak, quelle dichiarazioni non sono mai state rilasciate".