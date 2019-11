Champions: Inter, Napoli e Atalanta agli ottavi se...

LE ITALIANE

Inter e Napoli si giocheranno il passaggio agli ottavi di finale di Champions League all'ultima giornata della fase a gironi, martedì 10 dicembre, rispettivamente a San Siro contro il Barcellona e al San Paolo contro il Genk. Mercoledì 11 dicembre l'Atalanta andrà a giocarsela in casa dello Shakhtar.



L'INTER AGLI OTTAVI SE...

Dopo la bella vittoria a Praga contro lo Slavia, i nerazzurri sono tornati in corsa per la qualificazione. Nel gruppo F sono secondi a 7 punti come il Borussia Dortrmund ma in vantaggio per gli scontri diretti, alle spalle dei blaugrana primi e già al prossimo turno. A questo punto la squadra di Conte conquisterà gli ottavi con una vittoria su Messi e compagni o farà lo stesso risultato dei tedeschi, che giocheranno in casa contro lo Slavia Praga.

NAPOLI AGLI OTTAVI SE...

Per quanto riguarda il Gruppo E, il Napoli dopo il pareggio di Anfield contro il Liverpool è a 9 punti, uno dietro ai Reds e due in più del Salisburgo. Agli azzurri di Ancelotti basterà conquistare un punto nella sfida casalinga contro il Genk per passare agli ottavi di finale. Un successo garantirebbe la qualificazione alla squadra di Ancelotti ima anche in caso di pareggio e di contemporanea vittoria del Salisburgo contro il Liverpool tutte le squadre sarebbero a 10 punti. E gli azzurri possono contare sul vantaggio negli scontri diretti.

ATALANTA AGLI OTTAVI SE....

Il successo di San Siro contro la Dinamo Zagabria tiene in corsa anche l'Atalanta nel Gruppo C. La Dea si qualifica se nell'ultima giornata dell'11 dicembre vince in casa dello Shakhtar e contemporaneamente la Dinamo Zagabria non batte il Manchester City.