Champions, Ilicic: "Il mio gol? La cosa più difficile era lo stop..."

QUI ATALANTA

Il primo gol in Champions è una perla da ricordare. Non solo perché ha quasi chiuso la partita con la rete del 2-0 e dato il via alla grande serata dell'Atalanta, ma anche perché per la sua prima nella massima competizione Josip Ilicic ha deciso di entrare nel tabellino con il piede "sbagliato": "Mi hanno chiuso a sinistra e ho pensato di provare una volta con il destro: direi che posso essere contento del risultato. Ma la cosa più difficile è stata lo stop, perché mi è rimbalzata davanti", dice Ilicic a fine gara. E ancora: "Avevamo preparato bene la gara, abbiamo fatto un grandissimo primo tempo senza concedere niente. Nella ripresa ci dispiace per il gol preso, ma anche loro hanno creato qualcosa...".

Per la qualificazione i conti sono quasi fatti, ma quel quasi passa per il Mestalla, uno stadio a dir poco bollente: "Il ritorno? Lì è un po’ diverso - spiega Ilicic -, ho fatto anche due amichevoli con il loro pubblico e obiettivamente spinge molto. Dobbiamo stare attenti soprattutto all’inizio della partita perché partiranno forte. E poi fare come stasera, perché se ripetiamo la prestazione del primo tempo possiamo fare molto male".

Infine un pensiero su Gollini, decisivo con un paio di interventi importantissimi: "E' importante per noi, è stato fondamentale anche stasera, ha salvato due gol già fatti che potevano cambiare molte cose...".