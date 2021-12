Champions, il Real non ci sta: "Benfica pescato prima dell'errore"

Il Real Madrid non ci sta e ha preannunciato un'azione contro l'Uefa, quindi come minimo un ricorso, per la ripetizione del suo sorteggio di Champions, che negli ottavi aveva accoppiato le Merengues con il Benfica. Il club 13 volte campione d'Europa fa infatti notare che l'errore che ha determinato l'annullamento del sorteggio si è verificato dopo che lusitani e blancos erano stati accoppiati e sostiene che quindi questa doppia sfida, la prima determinata dalle urne, vada ritenuta 'valida'. Lo riferiscono 'Cadena Cope' e altri media spagnoli.