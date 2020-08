Champions, il Psg perde i pezzi: anche Kehrer a rischio per l'Atalanta

VERSO ATALANTA-PSG

Piove sul bagnato in casa Psg, che continua a perdere pezzi in vista dei quarti di Champions League contro l'Atalanta. Contro i bergamaschi il tecnico Tuchel, che già deve rinunciare allo squalificato Di Maria, a Mbappé e probabilmente a Verrarri, rischia di dover fare a meno anche di Thilo Kehrer. Nella finale di Coppa di Francia contro il Lione, il difensore tedesco ha riportato la frattura di un osso nei pressi dell'orecchio.

Cavani e Meunier che hanno salutato il 30 giugno alla scadenza dei rispettivi contratto, Di Maria squalificato, Mbappé praticamente out a meno di un miracolo, Verratti e Kehrer in serio dubbio. Il Psg perde un pezzo dopo l'altro e per l'Atalanta ora scatta l'allarme rosso. Non bastava ritrovarsi di fronte una delle squadre più in forma d'Europa con una manciata di gare ufficiali nelle gambe, i parigini sono anche falcidiati dagli infortuni. Le scelte per Tuchel si riducono sempre più e di questo passo a fare la formazione sarà il medico del club. Se a Parigi piangono, a Bergamo possono abbozzare un mezzo sorriso: con questo Psg incerottato la missione appare meno impossibile.