Champions: il Psg batte 3-0 il Real, tris anche per Bayern e City, il Tottenham fa 2-2

Al Parco dei Principi, la doppietta di Di Maria e la rete di Meunier piegano il Real Madrid, trascinando i parigini in testa al gruppo A. Nel girone dell’Atalanta il City passa in trasferta 3-0 sullo Shakhtar con le reti di Mahrez, Gündogan e Gabriel Jesus, mentre nel gruppo della Juve la Lokomotiv batte 2-1 il Bayer Leverkusen. Tris anche per il Bayern Monaco contro la Stella Rossa, Tottenham rimontato 2-2 dall’Olympiakos.

GRUPPO A

Il Psg fa suo il match più atteso della serata battendo con un netto 3-0 il Real Madrid. Mattatore della serata è Angel Di Maria, autore di una doppietta e di una prestazione maiuscola. Tuchel schiera per la prima volta dall’inizio Mauro Icardi ed è proprio l’argentino ex Inter a propiziare il gol del vantaggio, chiudendo un ottimo triangolo sulla sinistra con Bernat che serve al centro Di Maria libero di spingere la palla in rete. Il raddoppio del numero 11 arriva al 33’ con un tiro angolato da fuori area che si infila alla sinistra di Courtois. Il Real Madrid ci prova (annullate due reti a Bale e Benzema) ma è Meunier al 91’ a fissare il punteggio sul definitivo 3-0. 0-0 invece tra Brugge e Galatasaray. Belgi che iniziano meglio ma la prima vera occasione della gara capita alla mezz’ora sui piedi di Babel, che solo davanti a Mignolet non riesce a superarlo. Pochi minuti più tardi è invece la traversa a negare la gioia del gol ai padroni di casa. Secondo tempo sulla falsa riga del primo, equilibrato e privo di grandi emozioni, che si avvia al termine senza che nessuna delle due squadre riesca a trovare il guizzo vincente. Un punto che probabilmente servirà poco a entrambe.



GRUPPO B

All’Allianz Arena il Bayern Monaco batte 3-0 la Stella Rossa e si posiziona in testa al girone B. Gli undici guidati da Niko Kovač tengono sempre in mano il pallino del match, mentre i serbi cercano di contenere come possono la superiorità degli avversari. Il gol dell’1-0 arriva però solo al 34’ sull’asse Perisic-Coman: cross del croato e colpo di testa vincente della punta francese. Lewandowski all’80’ e Müller al 91’ firmano il 3-0 finale. Non va oltre il 2-2 il Tottenham, vicecampione d’Europa, in casa dell’Olympiakos. Deludente la prova della squadra di Pochettino, che spreca il doppio vantaggio maturato alla mezz’ora di gioco grazie al rigore di Kane e alla rete di Lucas Moura. I greci, però, non si danno per vinti e spinti anche dal proprio pubblico accorciano le distanze al 44’ con Podence e riacciuffano poi il risultato dagli undici metri con Valbuena al 54’.



GRUPPO C

Pronostico rispettato tra Manchester City e Shakhtar Donetsk, prossime avversarie dell’Atalanta. La squadra di Pep Guardiola batte gli ucraini 3-0 in trasferta. Citizens in totale dominio del gioco fin dalle prime battute e gol dell’1-0 che arriva al 24’, quando Mahrez è il più lesto di tutti a ribadire in rete la respinta del palo su tiro di Gundogan. Dieci minuti più tardi è il tedesco a raddoppiare, su assist dell’algerino. Ucraini mai davvero pericoli dalle parti di Ederson e Gabriel Jesus chiude definitivamente la contesa al 76’, favorito da una dormita generale della difesa dello Shakhtar.



GRUPPO D

Nel gruppo della Juve, la Lokomotiv Mosca batte 2-1 in trasferta il Bayer Leverkusen. Si decide tutto nel primo tempo: ospiti in vantaggio al 16’ con Krychowiak, che, servito da Joao Mario, non sbaglia da solo davanti al portiere avversario. Al 25’ un'autorete di Howedes riporta il punteggio in parità ma poco più tardi Hradecky sbaglia completamente il rinvio e serve sui piedi di Barinov un pallone d’oro che il centrocampista non può fare altro che depositare in rete per il definitivo 1-2.