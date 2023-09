Champions, il Napoli salva il bilancio: pari preziosi per Inter e Lazio

CHAMPIONS LEAGUE

Solo gli azzurri portano a casa i tre punti: ora il Real per il primo posto nel girone. I rossoneri sono attesi dalla difficile trasferta di Dortmund, Inzaghi e Sarri contro Benfica e Celtic per rimettere a posto la classifica

© Getty Images Il primo giro di ruota poteva andare meglio, ma certamente anche peggio. Il piatto del primo turno di Champions per le italiane non piange ma nemmeno sorride, anche se, viste le avversarie, Napoli, Milan, Inter e Lazio sembrano nelle condizioni di poter inseguire la qualificazione. Chi non ha tradito, grazie al goffo autogol di Niakaté nel finale, è stata la squadra di Rudi Garcia, che aveva bisogno come il pane di una vittoria per rispondere alle critiche dopo un avvio di campionato non esaltante. Il Napoli ha mostrato di esserci, nonostante un gol evitabile a Braga, e nel prossimo turno chiarirà le proprie ambizioni nello scontro diretto del Maradona contro il Real, a pari punti in testa al gruppo C. Non è riuscito a riscattarsi il Milan dopo la debacle nel derby, ma contro un modestissimo Newcastle si è vista se non altro una volontà di reagire che era tutto fuorché scontata.

I rossoneri condividono il secondo posto nel girone proprio con gli inglesi, ma sarà il prossimo viaggio a Dormtund a indirizzare il futuro degli uomini di Pioli in Champions. In un gruppo che è e sarà equilibrato, fatta probabilmente eccezione per il Psg, prendere punti in trasferta - e vincere in casa, possibilmente - può fare tutta la differenza del mondo. Servirà un Milan migliore di quello visto contro il Newcastle, ma servirà soprattutto un Milan più cattivo sotto porta, perché i due punti lasciati contro Tonali e compagni non diventino un rimorso grande così.

Il punto strappato dalla Lazio in extremis contro l'Atletico Madrid ha, ovviamente, tutto un altro sapore. Intanto perché i colchoneros sono, almeno sulla carta, la squadra più forte del girone, e poi perché, inutile sottolinearlo, riprendere una partita con un gol del portiere al 95' vale oro. Il prossimo turno è interessante: Sarri volerà in Scozia per affrontare il Celtic (che avrà due squalificati), reduce dal naufragio contro il Feyenoord. Gli olandesi se la vedranno a Madrid contro l'Atletico. Vincere potrebbe dare la scossa giusta ai biancocelesti.

Infine l'Inter, per cui varrebbe un discorso a parte. I nerazzurri hanno sulla carta un girone più che abbordabile, ma le insidie di trasferte come quella di San Sebastian erano dietro l'angolo come poteva essere fisiologico un calo fisico della squadra dopo il favoloso avvio di campionato. I nerazzurri hanno sofferto, ma alla fine hanno raddrizzato una partita che sembrava persa e hanno provato anche a vincere. La Real Sociedad, così come il Salisburgo che ha vinto sul campo del Benfica, è un avversario scorbutico. E la classifica, chiusa dai portoghesi, considerati la seconda forza del gruppo, è lì a dimostrarlo. Proprio il Benfica farà visita all'Inter il 3 ottobre: vincere è più che importante, ma i nerazzurri hanno dimostrato di saper essere superiori ai portoghesi lo scorso aprile. Inzaghi dovrà misurare le forze, ma questo compito spetterà anche a Garcia, Pioli e Sarri. Da adesso in avanti si va in campo ogni tre giorni: l'apporto di tutta la rosa sarà fondamentale.

Vedi anche Champions League Champions League, Braga-Napoli 1-2: buona la prima europea per Garcia

Vedi anche Champions League Champions League, Real Sociedad-Inter 1-1: Lautaro salva l'Inter all'87'