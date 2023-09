Champions, il calendario del Napoli: trasferta con il Braga, poi il Real

© Getty Images

Il cammino in Champions League del Napoli, unica testa di serie italiana, partirà in casa del Braga il 20 settembre alle 21, poi al 'Maradona' per il ritorno di Ancelotti con il suo Real Madrid il 3 ottobre, sempre alle ore 21. I partenopei poi voleranno a Berlino contro l'Union di Leonardo Bonucci per poi ospitare i tedeschi in casa l'8 novembre. Le ultime due sfide vedranno la squadra di Garcia far visita al Real al Bernabeu (29 novembre) per conclude il girone contro il Braga in casa il 12 dicembre.