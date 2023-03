Champions, furia Eintracht senza tifosi. Glasner: "Speriamo ci facciano entrare"

TELENOVELA

Il club tedesco presenterà ricorso contro la decisione della Prefettura di Napoli di vietare la vendita dei biglietti ai residenti di Francoforte

La polemica tra l'Eintracht Francoforte e la città di Napoli non si placa. Dopo la decisione del Prefetto di vietare la vendita dei biglietti ai residenti di Francoforte, anche il tecnico della squadra Oliver Glasner è intervenuto sulla questione con una battuta: "Ogni giorno ci sono indicazioni nuove, io spero solo che come gruppo squadra a Napoli ci facciano entrare". Più dura la reazione del club che ha annunciato ricorso: "Rinunceremo a portare i nostri tifosi per non esporli a rischi, ma per principio e in vista di eventi futuri faremo ricorso contro la nuova ordinanza della Prefettura".

Dopo la decisione del prefetto, il membro del CdA Reschke è tornato alla carica, evidenziando il fatto che il divieto riguarda solo i residenti di Francoforte: "Ci sarebbero innumerevoli modi per aggirare effettivamente questo decreto e portare alcuni dei nostri tifosi allo stadio. Ma, in primo luogo, non ci lasceremo dividere in aree di codice postale. E, in secondo luogo, non vogliamo esporre nessuno in loco all’evidente pericolo dell’arbitrio delle autorità, come stiamo sperimentando in una forma inedita con tutti i responsabili di Napoli. Rinunceremo quindi alla possibilità di portare tifosi in trasferta".