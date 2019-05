Champions ed Europa League, si va verso uno storico ‘quadruple’: ma Dio salvi la rivalità!

09/05/2019 di FRANCESCA BENVENUTI

È Il brit-pop che torna di moda un decennio dopo l'ultima finale tutta english della Champions League - era Chelsea-United, Mosca 2008. È una nuova rivoluzione industriale - con rispetto parlando - che sui tabloid strappa inchiostro, foto e parole ad Archie, l'ultimo - acclamatissimo - Royal baby dei Windsor. E non è tutto: il derby inglese fra Liverpool e Tottenham potrebbe diventare un "quadruple" a Baku, teatro dell'ultimo atto dell'Europa League, mandando in delirio gli statistici - quattro squadre della stessa nazione non si sono mai contese i massimi trofei internazionali - e liberando la next generation del calcio verso i più ambiti riconoscimenti individuali.