Champions, ecco i quarti: i big match Chelsea-Real e City-Atletico

A NYON

Completano il quadro dei sorteggi le sfide Benfica-Liverpool e Villarreal-Bayern Monaco

Dopo l'uscita di Inter e Juve, squadre italiane spettatrici non interessate dei sorteggi dei quarti di finale di Champions League. A Nyon urna "fortunata" per Liverpool e Bayern Monaco, che hanno pescato rispettivamente Benfica e Villarreal. Le altre due sfide che completano i quarti saranno invece i big match Chelsea-Real Madrid e Manchester City-Atletico Madrid. Sorteggiati anche gli accoppiamenti delle semifinali. Getty Images

Nonostante tre spagnole e tre inglesi tra le migliori otto, dall'urna di Nyon non è uscito alcun derby. Sorteggi alla mano, si profilano da una parte due match ricchi di fascino e con tanti spunti e due gare invece con un esito sulla carta più scontato. Per quanto riguarda Chelsea-Real Madrid c'è grande attesa. Un po' per il ritorno di Carlo Ancelotti a Stamford Bridge, un po' per voglia dei Blancos di "vendicarsi" della semifinale della scorsa stagione. Quanto invece a City-Atletico i fari saranno puntati tutti sui tecnici. Guardiola e Simeone rappresentano infatti gli antipodi di due filosofie di calcio distanti anni luce. Sorteggi più "abbordabili" invece per Liverpool e Bayern Monaco, che dovranno fare i conti con Benfica e Villarreal.

GLI ABBINAMENTI DEI QUARTI LIVE

CHELSEA-REAL MADRID (6 aprile e 12 aprile)

MANCHESTER CITY-ATLETICO MADRID (5 aprile e 13 aprile)

VILLARREAL-BAYERN MONACO (6 aprile e 12 aprile)

BENFICA-LIVERPOOL (5 aprile e 13 aprile)

(la prima squadra estratta gioca il primo match in casa)

SORTEGGIO SEMIFINALI

Semifinale 1: Vincente City/Atletico Madrid contro Vincente Chelsea/Real Madrid

Semifinale 2: Vincente Benfica/Liverpool contro Vincente Villarreal/Bayern Monaco

SORTEGGIO FINALE

Semifinale 2 - Semifinale 1