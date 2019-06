Champions, dopo l'invasione per Kinsey Wolanski arriva... un regalo dalla Uefa

03/06/2019

A renderlo pubblico è stata la stessa Wolanski, che ha postato un video sul proprio profilo Twitter in cui mostra un biglietto ad honorem (uno dei classici souvenir che la Uefa regala ai tifosi più illustri nelle serate di gala) del match di cui lei stessa, anche se in piccola parte, è stata protagonista: “Un ragazzo dolcissimo che lavora per la Uefa mi ha dato questa targa in aeroporto”, è il commento alle immagini.

Non si sa se l’impiegato della federazione le abbia fatto un regalo di sua spontanea volontà o se sia stata una scelta della Uefa, ma se così fosse non ci sarebbe da stupirsi: in fondo è innegabile che il fuoriprogramma hot di cui è stata protagonista Kinsey Wolanski (in 24 ore i suoi follower su Instagram dono passati da 300mila a 2 milioni) abbia contribuito a far parlare della partita in tutto il mondo.