Champions: di Suarez il gol più bello, Gnabry player of the week

Forse un premio così scontato si è visto poche volte. Dopo la straordinaria prestazione offerta contro il Tottenham, condita da quattro gol in mezz'ora, il player of the week della Champions League è Serge Gnabry, che grazie al poker nel clamoroso 7-2 con cui il Bayern ha sbancato Londra si è meritato anche un 10 nella pagella da L'Equipe (un fatto piuttosto raro visto che è stato dato soltanto a 10 giocatori nella storia). Il gol più bello della settimana, invece, è lo spettacolare tiro al volo dal limite dell'area di Luis Suarez contro l'Inter, una magia che ha consentito al Barcellona di pareggiare momentaneamente e poi vincere la sfida del Camp Nou. Sul podio con l'attaccante dell'Uruguay si piazzano le reti di Ziyech e Kimmich.