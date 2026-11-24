Il Como vince ancora (terzo successo di fila in Champions), ma questa volta si accontenta di un solo gol, segnato da Milla, per avere la meglio sull'Aek Atene e piazzarsi, momentaneamente, al terzo posto della Phase League ipotecando se non altro l'accesso matematico ai preliminari. La verità è che i 12 punti in 5 partite della banda di Fabregas sono più che un'ottima promessa in vista di una ormai probabile qualificazione diretta agli ottavi. Ma tant'è, e oggi basta certamente aver portato a casa altri tre punti in fondo a una partita dominata e in cui i lariani hanno anche sbagliato un rigore con Da Cunha e colpito un palo con Nico Paz.