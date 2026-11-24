© Getty Images
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Il Como vince ancora (terzo successo di fila in Champions), ma questa volta si accontenta di un solo gol, segnato da Milla, per avere la meglio sull'Aek Atene e piazzarsi, momentaneamente, al terzo posto della Phase League ipotecando se non altro l'accesso matematico ai preliminari. La verità è che i 12 punti in 5 partite della banda di Fabregas sono più che un'ottima promessa in vista di una ormai probabile qualificazione diretta agli ottavi. Ma tant'è, e oggi basta certamente aver portato a casa altri tre punti in fondo a una partita dominata e in cui i lariani hanno anche sbagliato un rigore con Da Cunha e colpito un palo con Nico Paz.
LA PARTITA
Il Como arrivava alla gara dopo due vittorie su due in casa in questa Champions League, oltre all’ultimo successo esterno da record per 9-1 col Lens. I biancoblù cercano di fare subito la partita e ci provano due volte con il capitano Da Cunha, ma la difesa dell’Aek respinge le prime offensive. Al 9’ è Douvikas a girarsi bene in area di rigore, ma Strakosha è attento e manda in calcio d’angolo. La squadra di Fabregas tiene in mano il gioco e va ancora vicina al vantaggio con Nico Paz, ma fallisce un’ottima occasione col rigore calciato fuori da Da Cunha al 29’. Da quel momento l’Aek guadagna fiducia e si fa vedere dalle parti di Sanchez, impensierendolo soprattutto con la doppia conclusione, prima di Gacinovic e poi di Majer al volo, ma l’estremo difensore biancoblù non si fa sorprendere: si va perciò a riposo sullo 0-0.
Nel secondo tempo il Como non vuole mollare la presa e si rende pericoloso con Valle, poi gli ospiti sprecano una buona occasione con Vitalis da distanza ravvicinata. È il preludio per il vantaggio dei biancoblù, che arriva al 57’: Milla trova un gran gol con un bel tiro da fuori area all’incrocio dei pali, segnando la sua prima rete stagionale in Champions. Gli uomini di Fabregas trovano ancora più fiducia sfiorando il raddoppio prima con il palo colpito di prima intenzione da Nico Paz, poi con il colpo di testa di Ramon, che sfiora la seconda rete consecutiva dopo quella al Cagliari. L’Aek cerca di pareggiarla con Moukoudi, ma la difesa dei lombardi è attenta. Nel finale Strakosha nega il raddoppio a Perrone, poco prima del triplice fischio: il Como sale a 12 punti in Champions League ed è momentaneamente terzo in attesa delle gare del mercoledì.
IL TABELLINO
COMO-AEK ATENE 1-0
Como (4-2-3-1): Sanchez; Couto (65’ Smolcic), Chalobah (81' Kempf), Ramon, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha (88' Ricci), Nico Paz, Baturina (80' Kaiki); Douvikas. A disp.: Butez, Ginelli, Dossena, Liberali, Papaccioli, Mazzara. All: Fabregas
Aek Atene (4-4-2): Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Gacinovic, Vitalis (79’ Joao Mario), Majer (80' Kairinen) Marin, Kutesa (62’ Varga); Jovic (74’ Zini), Gacinovic (74’ Mantalos). A disp.: Balamotis, Brignoli, Vida, Lykogiannis, Joao Mario. All: Nikolic
Arbitro: Rojas§
Marcatori: 57’ Milla (C)
Ammoniti: Nico Paz (C), Couto (C), Majer (A), Marin (A), Pilios (A)
Note: Da Cunha (C) ha calciato a lato un rigore al 29'
LE STATISTICHE
Prima del Como, l'ultima squadra italiana ad avere vinto le prime tre gare casalinghe in Coppa dei Campioni/Champions League era stata la Sampdoria nel 1991/92 (che arrivò a quattro).
Il Como è diventata la quarta squadra nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League a segnare almeno 20 gol (20) nelle prime cinque partite disputate, dopo Spartak Trnava, Leeds United e Borussia Mönchengladbach (tutte a quota 23, dopo i primi cinque match).
Prima del Como, l’ultima squadra italiana che aveva battuto l’AEK considerando tutte le competizioni era stata il Milan nel settembre 2006 (vittoria per 3-0 in UEFA Champions League); da allora, i greci erano rimasti imbattuti per cinque match di fila (2V, 3N).
Cesc Fàbregas è il quinto allenatore a vincere almeno quattro delle sue prime cinque partite di UEFA Champions League alla guida di un club italiano, dopo Fabio Capello, Andrea Pirlo, Christian Chivu e Marcello Lippi.
L’AEK Atene non ha vinto nessuna di tutte le 18 trasferte (5N, 13P) giocate in UEFA Champions League (già record negativo nella competizione, dal 1992/93).
Luis Milla è l'11° marcatore differente del Como in questa UEFA Champions League: più di qualsiasi altra squadra nel torneo in corso.
Primo gol per Luis Milla in una competizione europea e prima rete dal maggio scorso contro l’Osasuna, con la maglia del Getafe, nella Liga.
Soltanto Alphadjo Cisse (classe 2006) e Nico Paz (14, 2004) sono più giovani di Martin Baturina (8 - 5G+3A - 2003) tra i centrocampisti della Serie A che hanno preso parte ad almeno otto gol in questa stagione in tutte le competizioni.
Lucas da Cunha ha fallito per la prima volta un rigore con il Como tra Serie A e Coppe europee, dopo che aveva trasformato tutti i cinque calciati finora nel massimo campionato italiano.
Nel 2026, il Como è la squadra della Serie A alla quale sono stati fischiati più rigori a favore in tutte le competizioni: 10 (8 nel massimo torneo, 1 in Coppa Italia e 1 in UEFA Champions League), dei quali sette realizzati.