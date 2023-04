Champions, l'idea di Ceferin: "Dal 2026 possibile finale negli Usa"

L'IDEA

Il presidente dell'Uefa: "Abbiamo iniziato a discuterne, vedremo. Negli Stati Uniti potrebbero seguire il calcio europeo come gli amanti del basket in Europa seguono l'NBA"

© Getty Images L'ultimo atto della Champions League 2025/2026 potrebbe andare in scena negli Usa. Lo ha svelato Aleksander Ceferin un'intervista rilasciata al podcast "Men in Blazers". "Finale di Champions negli Stati Uniti? È possibile - ha dichiarato il presidente dell'Uefa senza escludere l'ipotesi -. Abbiamo iniziato a discuterne, ma poi un anno c’era la Coppa del Mondo, nel 2024 gli Europei...". "Quest’anno sarà a Istanbul, nel 2024 a Londra, nel 2025 a Monaco - ha aggiunto lasciando poi aperta la porta per la stagione 2025/2026 -. E dopo vediamo...".

All'Uefa, dunque, si lavora a un'espansione della Champions negli Usa. Non in termini di partecipazione attiva delle squadre, ma di visibilità, copertura mediatica e business. Come già visto per altre competizioni migrate fuori dai confini nazionali per aumentare gli introiti, anche la massima competizione per club europei potrebbe concludersi lontano dal Vecchio Continente per incrementare la visibilità e la redditività dell'evento. Uno show a stelle e strisce per il meglio del calcio mondiale. Con evidenti vantaggi economici un po' per tutti i soggetti interessati e per lo spettacolo.

"È possibile, è possibile - ha precisato Ceferin ribadendo l'idea di portare la finale della Champions negli Usa -. Il calcio è estremamente popolare negli Stati Uniti in questo periodo". "Gli americani sono disposti a pagare cifre alte per il meglio e niente per il peggio - ha proseguito -. Quindi seguiranno il calcio europeo come gli amanti del basket in Europa seguono l'NBA".