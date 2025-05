Champions, Barcellona boccia l'arbitro: "Ufficiale, con l'Inter c'è il madridista Marciniak"

Tutto il mondo è... paese. E in tutto il mondo c'è sempre un motivo per lamentarsi degli arbitri! Succede in Italia, lo sappiamo, avviene in Spagna. Eccome se avviene! Se poi c'è di mezzo una semifinale di Champions, apriti cielo! La lamentela preventiva diventa un must. Anzi, non la lamentela. L'illazione diventa accusa. Preventiva ma senza appello. Una condanna! Un complotto internazionale dettato e dovuto da passione contrarie e incrociate. Marciniak, l'arbitro polacco designato per la semifinale di ritorno contro l'Inter di martedì, diventa così a Barcellona "il madridista Marciniak"! Sì, proprio così. Il quotidiano Sport non usa giri di parole, il Mundo Deportivo non è meno critico. Niente di meno che tifoso del Real Madrid e quindi avverso alla Barcellona e di conseguenza favorevole all'Inter. La giostra è partita, i precedenti per la stampa catalana sono chiari: non ci sono indizi, si tratta di prove! C'è la foto con la pochette con lo stemma del Real! Ci sono i precedenti, come il caso del rigore non convalidato a Julian Alverez in Atletico-Real per doppio tocco dell'argentino, o ancora un fuorigioco fischiato con troppa solerzia a De Ligt in Real-Bayern della scorsa Champions. C'è la certezza che il complotto è evidente. Insomma, in Catalogna gridano allo scandalo, tutto il mondo trama contro il Barcellona.