Champions, assalto alla Top 8. Inter, Milan e Atalanta: si può fare

La scalata alla Top 8, complici i risultati dell'ultimo turno di Champions, si è abbassata di un centimetro, da 18 a 17. Tanti, conti alla mano, sono i punti che servono per avere la certezza matematica di entrare nelle prime otto e guadagnarsi l'accesso diretto agli ottavi, non proprio un dettaglio. Dentro a un mercoledì da leoni, con tutte le gare in simultanea, l'Italia si presenta ai nastri di partenza con tre squadre con ottime o buone possibilità di centrare l'obiettivo e una, la Juventus, che può sperare in un miracolo ma, verosimilmente, si dovrà accontentare di migliorare la sua posizione in vista di un playoff affatto banale. Ma andiamo con ordine e partiamo dall'Inter.



La classifica dice che i nerazzurri, a quota 16 punti, hanno un piede e mezzo nell'elite. Con un pari contro il Monaco a San Siro nell'ultimo7 turno, la questione sarebbe facilmente risolta, ma, grazie alla differenza reti di +7, anche una misurata sconfitta potrebbe bastare agli uomini di Inzaghi per rimanere tra le migliori otto. I conti sono presto fatti: tecnicamente l'Inter è raggiungibile da Leverkusen, Monaco, Feyenoord, Aston Villa, Lille e Brest. I tedeschi, attualmente ottavi in classifica, partono da una differenza reti di +6, gli inglesi da +5 e sfideranno rispettivamente Sparta Praga e Celtic, entrambe in casa. Sono le uniche due potenzialmente pericolose (ma una come detto è già dentro). Per togliersi ogni pensiero servirà una partita da Inter contro il Monaco, ma i vai incroci lasciano comunque pensare che per i nerazzurri sia già fatta così.