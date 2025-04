Champions, Arsenal e Psg a due passi dal sogno. Arteta: "Vogliamo fare qualcosa di speciale". Kvara: "Per noi tutto è possibile"

Mentre in Spagna è tutto sospeso per il blackout che ha bloccato mezza nazione, il centro dell'attenzione del mondo del pallone per una sera è tutto rivolto verso Londra. L'Emirates Stadium è pronto ad ospitare l'andata della semifinale tra l'Arsenal di Arteta e il Psg di Luis Enrique, due tecnici spagnoli che sognano la finale di Monaco di Baviera del prossimo 31 maggio per poter alzare per la prima volta nella propria storia l'ambita Champions League. Se il Psg l'ha sfiorata nel 2020 perdendo contro il Bayern Monaco, per ritrovare i Gunners a un passo dalle "Grandi Orecchie" bisogna tornare fino al 2006 quando furono sconfitti dal Barcellona, proprio a Parigi. Le due squadre si sono già affrontate in questa edizione della Champions League: vittoria 2-0 in casa per gli inglesi.