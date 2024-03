Champions, Ancelotti: "Massa? Non vorrei pensare all'arbitro dopo la partita"

verso REAL MADRID-LIPSIA

Il tecnico dei blancos alla vigilia della sfida contro il Lipsia: "Servirà la versione migliore di noi"

© Getty Images Reduce dal successo per 1-0 nella gara di andata a Lipsia e dal clamoroso caso-Valencia, con la fine della partita fischiata proprio un attimo prima del gol della vittoria, Carlo Ancelotti si rituffa nella Champions con l'incubo arbitri. Incubo che lui, saggiamente, allontana anche quando gli viene chiesto conto della designazione dell'italiano Massa per mercoledì sera: "Calma, non mi piace pensare all'arbitro prima di una partita - ha spiegato -. E neanche dopo".

Il tecnico dei blancos non ha potuto evitare, incalzato dai cronisti, di tornare sulle polemiche scoppiate nel weekend per la mancata assegnazione del gol del 3-2 di Bellingham, poi addirittura espulso per proteste, nel match con il Valencia. "Non ho bisogno di parlare con lui - ha aggiunto - E' un giocatore che cerca di dare tutto in campo. L'espulsione è stata causata da un po' di frustrazione, ma non ha rivolto insulti a nessuno".

Quindi sul match contro il Lipsia che può valere l'accesso ai quarti di finale: "Dobbiamo tirar fuori la versione migliore di noi, il confronto non è chiuso - ha spiegato - E' un'occasione importante per proseguire in una competizione per noi speciale".