Champions all'italiana: Fonseca stravolge il Milan, l'Inter punta gli ottavi. Atalanta anche contro il sintetico

Alla vigilia Paulo Fonseca lo ha ricordato: a Bratislava, più precisamente al Tehelné pole stadio di casa dello Slovan, sa perfettamente cosa aspettarsi. Una squadra compatta e fisicamente pronta, ma anche un ambiente capace di riscaldarsi velocemente per spingere i ragazzi di Weiss. Non solo, il tecnico portoghese in conferenza stampa ha precisato anche di sapere quali sono tutti i rischi del caso per il suo Milan, spesso grande con le grandi e piccolo con le piccole, ma in Slovacchia il Diavolo - che in campionato si è già staccato dal gruppo - non può permettersi di scherzare col fuoco. Per la cronaca il precedente di Fonseca nella "bellissima città" di Bratislava non è stato proprio esaltante: 1-1 nella scorsa Conference League con il Lille.