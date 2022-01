Champions 2022/23: fase a gironi "compressa" per dare spazio al Mondiale

TUTTO ANTICIPATO

La Uefa ha pubblicato le date della prossima edizione. Il girone si chiuderà a inizio novembre

I Mondiali in programma in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre 2022 costringono la Uefa a comprimere il calendario della Champions League 2022/23. Sul sito dell'Uefa sono apparse le date della prossima stagione, con la prima giornata della fase a gironi di Champions in programma il 6/7 settembre 2022. L'ultima giornata è invece in programma l'1/2 novembre. Il 7 novembre, poi, il sorteggio degli ottavi di finale, data questa da confermare.

Il sorteggio della fase a gironi si terrà il 25 agosto 2022, con le sfide che prenderanno il via il 6-7 settembre 2022 con la prima giornata, per un calendario sicuramente più intasato del solito. Le giornate andranno in scena senza sosta tra una settimana e l’altra.