Cantona, maglia dell'Inter per sbeffeggiare il Psg: "E' Marsiglia, baby..."

Non è certo un personaggio che tema reazioni a un suo gesto ed è così che Eric Cantona, ex nazionale francese e gloria del Marsiglia, si è esposto con maglia dell'Inter in un post su Instagram in vista della finale di Champions tra i nerazzurri e l'odiato Psg. "E' Marsiglia, BB (Baby, ndr)", è scritto sulla maglia al posto dello sponsor. Intanto, nella città che è calcisticamente la più grande rivale dei parigini, le maglie degli avversari del PSG sono andate a ruba nei negozi di sport, molti dei quali hanno dato fondo a ogni riserva. E per stasera si temono scontri con eventuali tifosi parigini che potrebbero uscire per festeggiare in caso di vittoria.