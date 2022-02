Calhanoglu: "All'Inter mentalità vincente, col Liverpool serve concretezza. E il Milan..."

VERSO INTER-LIVERPOOL

Il centrocampista turco: "Non penso proprio che i rossoneri possano tifare per noi..."

La vigilia di una grande sfida, una di quelle che non vedi l'ora di giocare. Una di quelle che Calhanoglu si aspettava venendo all'Inter: "Siamo pronti ad affrontare il Liverpool" ha dichiarato il centrocampista turco. Sono forti, ma a noi non manca la personalità per affrontarli". Ma cosa deve fare l'Inter per provare a mettere in difficoltà i Reds? Per Hakan c'è un sola via: "Concreti, dobbiamo essere concreti. Contro il Real, ad esempio, abbiamo creato tanto ma non realizzato: col Liverpool dobbiamo capitalizzare le occasioni che riusciremo a creare".

"Con il Real abbiamo giocato bene in casa e al Bernabeu - ha continuato il turco - però non abbiamo portato a casa nulla. E' lì che dobbiamo migliorare". Domani sera, senza Barella, Calhanoglu dovrà far sentire ancora di più il suo apporto in una stagione in cui ha già stupito per intensità e personalità: "L'Inter ha una grande mentalità, una mentalità vincente. Io qui sono cresciuto anche grazie al mister, gioco in un altro ruolo ma mi sento molto bene. Poi devo metterci sempre del mio per restare a certi livelli o migliorare. Sono certamente cresciuto dal punto di vista tattico e anche tecnico, imparo tanto dai compagni e dal mister e quello che imparo quotidianamente cerco di metterlo sul campo".

Di certo domani i suoi vecchi compagni del Milan guarderanno la partita, una volta tanto non disdegnando magari un risultato positivo dell'Inter nella speranza che la Champions possa continuare a portare via energie ai nerazzurri nella corsa scudetto: "No, non penso che i miei vecchi compagni e amici del Milan possano tifare per noi... Detto questo, penso a noi. Io qui sto bene, già in sei mesi ho vinto un trofeo che mi mancava, tengo tutte le competizioni che disputiamo, anche alla Coppa Italia che ho perso con il Milan. La Champions poi è un sogno, è giusto provarci e crederci. Voglio andare avanti, c'è tanta voglia di andare avanti, queste sono partite importantissime a cui un giocatore tiene tantissimo. Ho grande voglia di giocarla".