Champions, Napoli a Francoforte con l'abito migliore per sognare

CHAMPIONS LEAGUE

Contro l'Eintracht formazione tipo per Spalletti: Osimhen e Kvara vogliono prendersi anche l'Europa

© Getty Images Il Napoli indossa l'abito migliore per il sogno Champions. Dopo aver battuto il Sassuolo e ribadito il dominio in campionato, gli azzurri si preparano infatti a incantare e a tentare il colpo grosso anche in Europa. Contro l'Eintracht Francoforte, nell'andata degli ottavi di finale, Spalletti dovrebbe affidarsi alla formazione tipo per dare un segnale alla squadra e provare a piazzare subito un risultato che indirizzi la qualificazione ai quarti. Obiettivo decisamente alla portata visto l'avversario e anche lo stato di forma di Osimhen e Kvara, finora grandi protagonisti della stagione super del Napoli.

Vedi anche Champions League La Champions League torna in campo su Mediaset con l’andata degli ottavi di finale

Col grande vantaggio in campionato, del resto, in questa fase gli azzurri ora possono anche permettersi di concentrare momentaneamente lo sguardo e le forze sulla Champions League per raggiungere un traguardo storico e tentare l'impresa. Con questa squadra, infatti, per Spalletti non è vietato sognare anche in Europa. Sia perché in questo momento il Napoli sta giocando un calcio stellare, sia perché gli incroci degli ottavi elimineranno di sicuro qualche big nella corsa al grande obiettivo. Dettaglio da non sottovalutare per una squadra che in questo momento non ha paura di nessuno, ma che deve comunque confrontarsi su un palcoscenico diverso contro le altre big d'Europa.

Dunque sotto con l'undici migliore per provare a mettere subito l'Eintracht con le spalle al muro già al primo round. Formazione alla mano, Spalletti dovrebbe confermare i top del suo scacchiere con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui in difesa, Anguissa, Lobotka e Zielinski in mediana e Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia in attacco. Il solito 4-3-3 tutto potenza, qualità e corsa per sfondare l'Eintracht e tentare di approdare ai quarti di Champions per la prima volta nella sua storia.

Vedi anche napoli Napoli, è già iniziata la festa scudetto: ora la città sogna la Champions

Numeri alla mano, del resto, in questa stagione il Napoli sta dimostrando di essere pronto per il grande salto. Soprattutto grazie al gioco propositivo e alla qualità dei suoi miglior interpreti. Roba da spaventare un po' tutti. Nei gironi gli azzurri sono andati a bersaglio ben venti volte e hanno subito solo sei reti. Tutto con una sonora lezione al Liverpool all'andata e dieci gol rifilati all'Ajax in due gare. Una marcia implacabile, che ora Spalletti & Co. vogliono proseguire anche con l'Eintracht per continuare a inseguire il sogno Champions insieme a quello scudetto.

PROBABILI FORMAZIONI

Eintracht Francoforte (4-3-2-1): Trapp; Ndicka, Hasebe, Tuta, Knauff; Kamada, Sow, Max; Lindstrom, Gotze; Kolo Muani.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski ; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.