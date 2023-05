Busquets avverte Guardiola: "L'Inter può farti male"

VERSO CITY-INTER

Il centrocampista mette in guardia il suo ex tecnico: "Può succedere di tutto". Il presidente nerazzurro Zhang invita tutti i dipendenti alla finale

© ipp "Tutti pensano che vincerà il City ma occhio. Primo perché in una finale può succedere qualsiasi cosa, e non è una frase fatta. E secondo, e questo è ancora più importante, quando giochi contro una squadra come l’Inter che ha un sistema così preciso, identificato e rodato, con 5 difensori, 3 centrocampisti e due attaccanti, tutto diventa molto difficile". Sergio Busquets mette in guardia Pep Guardiola, il tecnico che "gli ha cambiato la vita", in vista dell'ultimo atto della Champions League del 10 giugno a Istanbul. "L’Inter magari non crea tantissime occasioni, ma gioca con due attaccanti contro due centrali, e lì, in questa situazione, io vedo l’Inter capace di far danno al City. Può succedere di tutto", ha detto il centrocampista, che ha ufficializzato il suo addio al Barcellona dopo 15 anni, alla 'Gazzetta dello Sport'.

Intanto il presidente dell'Inter Steven Zhang ha chiamato a raccolta tutta la società per sostenere la squadra in questo appuntamento con la storia. I dipendenti del club hanno ricevuto la mail di invito per la finale di Istanbul e sabato 10 in circa 500 si imbarcheranno su un paio di voli charter con partenza da Malpensa in direzione Turchia per poi fare ritorno in serata dopo la partita.

La squadra si ritroverà ad Appiano mercoledì dopo tre giorni di riposo per preparare l'ultima di campionato contro ildi sabato alle 18.30. Non sarà un ritorno al lavoro per gli infortunati:ha infatti proseguito nella preparazione personalizzata per tornare a disposizione dopo l'infortunio alla coscia rimediato nel derby di ritorno in Champions League: da lunedì dovrebbe tornare ad allenarsi con il resto del gruppo. Niente 'stacco' anche percon il difensore slovacco che dopo l'ok dei medici punta a una convocazione contro i granata. Contro la squadra di Juric Inzaghi sembra intenzionato a non attuare un massiccio turnover per far riposare i titolarissimi in vista della finale di una settimana dopo. Turnover 'ragionato', dunque, per tenere tutti sulla corda fino all'ultimo.