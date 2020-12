Brugge, Clement: "Vogliamo scrivere la storia a Roma"

VERSO LAZIO-BRUGGE

Philippe Clement ha caricato il suo Brugge in vista della sfida di Champions League contro la Lazio. “Conosco il gruppo e non serve motivarli anche se arrivati a questo punto possiamo scrivere la storia. Roma è un posto perfetto per scriverla. Da un anno e mezzo giochiamo per vincere in Europa e anche domani sarà così”, ha detto. “Non sono mai soddisfatto se non vinco. Sono fatto così, voglio migliorare ogni giorno", ha aggiunto.

