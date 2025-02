Bruges, Hayen verso l'Atalanta: "Il rigore dell'andata? Non penso sia una motivazione in più per loro"

Nicky Hayen ha presentato così la sfida tra il suo Bruges e l'Atalanta, ritorno del playoff di Champions League: "Il rigore che ha deciso la gara d'andata? Non penso che sarà una motivazione in più per loro - le parole del tecnico belga in conferenza -. Iniziano con un gol di svantaggio, ma hanno i giocatori che possono dare qualità e dobbiamo pensare a noi. Si può parlare di psicologia inversa, ma non credo abbiano bisogno di questo. Il nostro gioco dovrà essere lo stesso della scorsa settimana, dobbiamo sfruttare le occasioni. Dobbiamo essere svegli".