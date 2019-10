Borussia Dortmund, Reus e Paco Alcacer out contro l'Inter

Cattive notizie per il Borussia Dortmund, che mercoledì sera affronterà l'Inter a San Siro nella terza giornata di Champions League. I tedeschi dovranno fare a meno di Marco Reus e Paco Alcacer, che non sono stati convocati per la trasferta. Una doppia assenza pesante per Favre, che in attacco potrà però contare sul rientro di Sancho e Mario Götze.