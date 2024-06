Borussia Dortmund-Real Madrid 0-2, le pagelle: Carvajal l'eroe che non ti aspetti, Reus impalpabile

LE PAGELLE DELLA FINALE

I nostri voti e i nostri giudizi sul big match di Wembley che ha regalato al Real la 15ª Champions

Dortmund-Real: le foto della finale di Wembley





























































































BORUSSIA DORTMUND

Kobel 7 - Nel primo tempo ammira i suoi compagni che prendono a pallate il Real. La musica cambia, purtroppo per lui, nella ripresa: bravissimo due volte sulle punizioni di Kroos, poi dice no anche a Camavinga e a Nacho. Incolpevole sui gol.

Ryerson 6,5 - Nel primo tempo con Sancho è un'autentica spina nel fianco e manda in crisi Mendy. Poi cala come tutto il Borussia.

Hummels 6 - Gioca un primo tempo praticamente perfetto. Poi da capitano non riesce a scuotere la squadra dopo il gol di Carvajal, il più classico dei pugni da ko.

Schlotterbeck 6,5 - Bene nel primo tempo, a parte una sciocca ammonizione per proteste. Nella ripresa salva un gol fatto su Bellingham. Il migliore dei suoi là dietro.

Maatsen 5,5 - Ottimo primo tempo del terzino olandese: splendido il filtrante per Füllkrug, che prende il palo interno. Nella ripresa 'para' la conclusione di Carvajal, ma poi sbaglia e dà il la al raddoppio degli spagnoli.

Can 6 - Fa girare la squadra con ordine. Esce per la causa comune, quando Terzic ha necessità di mettere più attaccanti. (Dal 35' st Malen sv)

Sabitzer 6,5 - Nel primo tempo è il migliore dei suoi, si incolla a Kroos in fase di non possesso e poi è bravo anche a inserirsi. Impegna Courtois nel finale del primo tempo con un rasoterra dalla distanza. Nel secondo tempo naufraga anche lui.

Sancho 6 - Parte bene e dialoga alla grande con Ryerson, mandato in difficoltà Mendy e la fascia sinistra del Real. Si spegne lentamente nella ripresa. (Dall'87' Bynoe-Gittens sv)

Brandt 6 - Capita sui suoi piedi la prima occasione del match dei tedeschi, ma con il piatto non trova lo specchio. Poi manda in porta Adeyemi. Cala nella ripresa, fino alla sostituzione. (Dal 35' st Haller sv)

Adeyemi 5,5 - Tanto veloce quanto sprecone. Hummels lo mette davanti a Courtois, il tedesco si decentra troppo e spreca una ghiottissima chance. Poi impegna il numero 1 belga con un bel diagonale. (Dal 27' st Reus 4,5 - L'ultima in maglia Dortmund non poteva avere epilogo peggiore: Terzic gli regala 25' in cui non lascia il segno).

Fullkrug 5,5 - Sfortunato al 24' quando prende il palo. Ha anche una chance nella ripresa, un colpo di testa in tuffo respinto con i pugni da Courtois. Si perde Carvajal di testa, lui alto 189 centimetri contro i 173 del difensore del Real. Segna nel finale di testa, ma è in fuorigioco.

Allenatore: Terzic 6 - Nel primo tempo alla sua squadra manca solo il gol e un pizzico di fortuna. Sbaglia il cambio Reus-Adeyemi e il suo Borussia non riesce più a reagire al gol di Carvajal.

REAL MADRID

Courtois 7 - Non è decisivo come due anni fa a Parigi contro il Liverpool, ma ha comunque il merito di tenere in partita il Real nel primo tempo. Fortunato sul palo di Fullkrug, ci mette una pezza sul diagonale di Adeyemi. Nel finale del primo tempo si distende e salva su Sabitzer. Era il grande dubbio di Ancelotti. Non male il suo esordio stagionale in Champions.

Carvajal 7 - L'eroe che non ti aspetti. Parte male e deve ringraziare Adeyemi che spreca a tu per tu con Courtois. Nella ripresa cambia marcia: va vicino al gol di testa e con un destro contrato da Maatsen, poi trova il colpo di testa vincente che regala al Real la quindicesima. Secondo gol in Champions, a 9 anni di distanza dal primo.

Rudiger 6 - Anche il tedesco, autentico muro difensivo del Real, va in difficoltà nel primo tempo. Poi nella ripresa non ha problemi.

Nacho 6 - Un po' lo stesso discorso fatto per Rudiger, con la differenza che il centrale sfiora anche il gol di testa. La sua sesta Champions è probabilmente la più bella perché la prima da capitano.

Mendy 5,5 - Stretto nella morsa Ryerson-Sancho, nel primo tempo è tra i giocatori del Real più in difficoltà. Praticamente nullo in fase offensiva.

Valverde 5,5 - Un po' a destra, un po' a sinistra. Si muove molto, ma senza mai trovare guizzo o giocate vincenti. Non la sua miglior serata.

Camavinga 6 - Chiamato a sostituire il connazionale Tchouameni, ci capisce poco nel primo tempo per poi crescere nella ripresa. Kobel gli nega il gol, ma poco importa.

Kroos 6 - Il primo tempo di Wembley è sicuramente il peggiore della sua annata. Cresce nella ripresa e con lui il Real e non è un caso. Sfiora due volte il gol su punizione, ma Kobel è sempre attento. Saluta il Real nel migliore dei modi: sei Champions come il mitico Gento. (Dal 40' st Modric sv)

Rodrygo 5 - Il grande assente della serata della quindicesima del Real. Forse condizionato dal prossimo arrivo di Mbappé, non lascia traccia di sè. Al 65' la prima (e unica) giocata degna di nota, uno slalom dei suoi. (Dal 45' st Militao sv).

Bellingham 5,5 - Il grande ex resta a guardare per gran parte della partita senza mai incidere. Ha sul piatto destro il pallone del 2-0, ma lo spreca anche per la leggera deviazione di Schlotterbeck. Ha il merito di servire l'assist a Vinicius. (Dal 40' st Joselu sv).

Vinicius Junior 6,5 - Gara complicata quella del brasiliano, inconsistente nel primo tempo come tutto il Real. Suo il gol del 2-0 che manda i titoli di coda sul match. Ancora decisivo come nel 2021. (Dal 49' st Lucas Vazquez sv).

Allenatore: Ancelotti 7 - Carletto si conferma Mister Champions, ma che brutto il primo tempo del suo Real. Sistema la squadra nella ripresa e porta a casa la quinta Champions da allenatore, la settima in totale. Chapeau.

