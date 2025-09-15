Borussia Dortmund, Kovac: "La Juve ha un potenziale immenso, ma io ho già qualcosa in mente"

Il tecnico dei gialloneri in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Torino in Champions: "Dovremo resistere alla pressione anche dei tifosi"
"I video sono una parte importante della nostra analisi e noi abbiamo visto tante partite della Juventus. Hanno giocato tutte partite importanti, ma anche noi abbiamo un'ottima squadra. Con le nostre ali abbiamo un buon ritmo e siamo molto versatili, ho già qualcosa in mente per domani...". Niko Kovac, allenatore del Borussia Dortmund, assicura di aver fatto i compiti in vista della sfida della prima giornata di Champions League contro la Juventus: "Domani sera giochiamo fuori casa ed è un vantaggio per loro, ci saranno 40 mila tifosi. Dovremo resistere alla pressione anche dei tifosi. Abbiamo visto a Dortmund le qualità di questa grande squadra, abbiamo visto che hanno una rosa con un potenziale enorme. Dobbiamo impegnarci al massimo domani, ma vogliamo dimostrare domani di avere le qualità per imporci a Torino".
"Abbiamo fatto grandi passi in avanti, vogliamo essere competitivi - ha aggiunto parlando del momento della sua squadra, reduce da due vittorie e un pari in Bundesliga - Non abbiamo ancora deciso come giocheremo, ma siamo pronti al massimo. Vediamo se tutti i giocatori sono in grado di recuperare. Negli ultimi giorni ho spiegato che abbiamo una rosa varia e con questo "doppio 6" abbiamo 5 giocatori che possono ricoprire ruoli diversi. C'è concorrenza, ci sono diversi profili di giocatore e devono trovare un equilibrio".
"Tudor? "Sono felice di affrontare Igor domani e non sono sorpreso della sua carriera da allenatore. Ha ottenuto un traguardo eccezionale entrando in Champions e ha fatto molto bene anche in Francia. La Juventus ha tanti buoni giocatori. Domani vedremo come andrà a finire".
