Borussia Dortmund, Kovac: "La Juve ha un potenziale immenso, ma io ho già qualcosa in mente"

"I video sono una parte importante della nostra analisi e noi abbiamo visto tante partite della Juventus. Hanno giocato tutte partite importanti, ma anche noi abbiamo un'ottima squadra. Con le nostre ali abbiamo un buon ritmo e siamo molto versatili, ho già qualcosa in mente per domani...". Niko Kovac, allenatore del Borussia Dortmund, assicura di aver fatto i compiti in vista della sfida della prima giornata di Champions League contro la Juventus: "Domani sera giochiamo fuori casa ed è un vantaggio per loro, ci saranno 40 mila tifosi. Dovremo resistere alla pressione anche dei tifosi. Abbiamo visto a Dortmund le qualità di questa grande squadra, abbiamo visto che hanno una rosa con un potenziale enorme. Dobbiamo impegnarci al massimo domani, ma vogliamo dimostrare domani di avere le qualità per imporci a Torino".