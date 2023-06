Boom di ascolti per City-Inter su Canale 5: share del 45,6%

Record di ascolti per Canale 5 che ha trasmetto ieri sera, con un ampio pre e post partita, la finale di Champions League tra Manchester City e Inter. La partita di Istanbul, grazie alla presenza di una squadra italiana, è stata seguita da 8.869.000 spettatori con uno share del 45,6%, diventando la finale più vista dal 2017, anno in cui la Juventus di Massimiliano Allegri si arrese al Real Madrid (1-4) al Millennium Stadium di Cardiff. Dati di ascolto davvero eccezionali anche per il post partita, condotto da Alberto Brandi e seguito da oltre due milioni e mezzo di telespettatori (2.600.000 per la precisione) con uno share del 22,67%.