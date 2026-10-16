LA TRE GIORNI EUROPEA

Bilancio in chiaroscuro per le italiane nelle Coppe: dramma Champions, bene le altre. Può essere solo un caso?

Quattro su quattro le sconfitte nell'Europa che conta, tre su tre le vittorie nelle competizioni "minori"

16 Ott 2026 - 09:57
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Certo, è ovvio, da una parte c'è la Champions, il meglio del calcio di club al mondo. Dall'altra l'Europa e la Conference League, dove ci sono nobili decadute, uscite malconce dalla scorsa stagione, o squadre di campionati di livello inferiore. Ma non si può spiegare solo così la differenza abissale tra le quattro sconfitte di tutte le italiane nella Coppa più importante, e i tre successi su tre nelle altre due. Si può pensare che Club Brugge, Villarreal o Feyenoord siano così tanto superiori a Salisburgo e Celta Vigo?

Champions, per le italiane saranno ottavi, playoff o eliminazione? Le percentuali di Opta

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© Getty Images | Champions League
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Come sempre capita nel calcio, ci sono partite che si mettono in un certo modo e, anche spremendo tutta la razionalità dal proprio cervello, non si trova il modo per spiegarsi logicamente certi risultati. Il "Pepo" Martinez che esce a vuoto, le tante occasioni gettate via dall'Inter, i calci d'angolo dei minuti finali che ribaltano la Roma con il Real, il passaggio all'indietro di Politano e il tiro da fuori che cambiano la partita, fino a quel momento quasi perfetta, del Napoli con il Villarreal. Episodi. Però si potrebbero fare anche dei discorsi opposti. Non è che magari è stato sottovalutato l'avversario e ci si è spinti troppo in avanti lasciando un vuoto che è stato manna dal cielo per Tresoldi? Il fatto che Politano abbia fatto quel passaggio avventato, non può essere una conseguenza della poca chiarezza del Napoli nella prima impostazione? O gli otto minuti fatali alla Roma non possono essere spiegati, oltre che con la stanchezza, con un'impostazione rivedibile sui corner contro? Sul Como, che comunque ha più punti di tutte le altre italiane messe insieme, c'è poco da dire, visto che una serata storta, dopo la netta vittoria contro il Lispia, è più che comprensibile per una squadra al debutto in Champions

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Certo, c'è poco da essere felici visto che ci sono Napoli e Inter a zero punti e la Roma a quota uno dopo due giornate, ma si può comunque essere ottimisti perlomeno nell'aggancio al treno dei playoff. In Europa League il discorso è diverso perché Milan e Juventus partono nel gruppo delle favorite. Non che manchino squadre di buon livello ma, oggettivamente, sono tutte alla portata delle due illustri italiane, comprese Bayer Leverkusen, Lione, Besiktas e Benfica (anche se i portoghesi hanno dato una bella sveglia ai rossoneri al debutto di San Siro). Lo stesso si può dire dell'Atalanta in Conference League. C'è un Brighton scatenato anche in Premier, un Monaco finora padrone della Ligue 1 e una nobile decaduta come l'Ajax. Anche la Coppa meno nobile è alla nostra portata. 

Insomma, la Champions molto probabilmente la vedremo con il binocolo ma ci sono buone possibilità di poter portare a casa almeno una delle altre due Coppe. Blackout contro squadre sfavorite, altro grande classico del nostro calcio, permettendo... 

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