Bilancio in chiaroscuro per le italiane nelle Coppe: dramma Champions, bene le altre. Può essere solo un caso?

Come sempre capita nel calcio, ci sono partite che si mettono in un certo modo e, anche spremendo tutta la razionalità dal proprio cervello, non si trova il modo per spiegarsi logicamente certi risultati. Il "Pepo" Martinez che esce a vuoto, le tante occasioni gettate via dall'Inter, i calci d'angolo dei minuti finali che ribaltano la Roma con il Real, il passaggio all'indietro di Politano e il tiro da fuori che cambiano la partita, fino a quel momento quasi perfetta, del Napoli con il Villarreal. Episodi. Però si potrebbero fare anche dei discorsi opposti. Non è che magari è stato sottovalutato l'avversario e ci si è spinti troppo in avanti lasciando un vuoto che è stato manna dal cielo per Tresoldi? Il fatto che Politano abbia fatto quel passaggio avventato, non può essere una conseguenza della poca chiarezza del Napoli nella prima impostazione? O gli otto minuti fatali alla Roma non possono essere spiegati, oltre che con la stanchezza, con un'impostazione rivedibile sui corner contro? Sul Como, che comunque ha più punti di tutte le altre italiane messe insieme, c'è poco da dire, visto che una serata storta, dopo la netta vittoria contro il Lispia, è più che comprensibile per una squadra al debutto in Champions.