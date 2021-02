Bayern Monaco, Pavard positivo al Covid: niente Lazio

CHAMPIONS LEAGUE

L’assenza del terzino francese ai aggiunge a quelle di Goretzka, Gnabry, Javi Martinez, Muller e Douglas Costa

Il Bayern Monaco continua a collezionare trofei, l’ultimo è stato il Mondiale per Club, ma allo stesso tempo continua a perdere giocatori. Dopo i casi di Goretzka, Muller e Javi Martinez, infatti, anche Benjamin Pavard è risultato positivo al coronavirus e sarà costretto a mettersi in quarantena e saltare l'ottavo d'andata degli ottavi di Champions League contro la Lazio in programma il 23 febbraio. Un grosso problema per Flick, che per la trasferta di Roma dovrà rinunciare per lo stesso motivo anche a Muller, risultato positivo prima della finale col Tigres.

Durante quella partita, vinta 1-0 dai bavaresi, si è fatto male anche Serge Gnabry, che ha rimediato uno strappo al muscolo della coscia sinistra e certamente salterà la sfida dell’Olimpico del 23 febbraio. Così come Douglas Costa, ancora ai box per l’infortunio al metatarso destro rimediato in allenamento che lo ha escluso dai convocati per la sfida all’Arminia Bielefeld.

Flick dunque fa la conta degli infortuni, ma intanto spera di recuperare Leon Goretzka, che nei giorni scorsi si è ripresentato al centro di allenamento di Monaco di Baviera per una sessione individuale. Buone le possibilità che con la Lazio possa giocare, mentre non ci sono ancora novità sull’altro assente Javi Martinez.

Comunque vada i campioni in carica arriveranno a Roma in emergenza e la Lazio ha il dovere di approfittarne.

