Bayern Monaco, Gnabry e Muller out per la Lazio

CHAMPIONS LEAGUE

Il primo si è strappato contro il Tigres e il secondo ha il Covid, il 23 febbraio la sfida ai biancocelesti in Champions

Il Bayern Monaco continua a collezionare trofei, con la vittoria nella finale del Mondiale per Club ha conquistato il cosiddetto ‘sextuple’ come solo il Barcellona di Guardiola nella storia, ma inizia anche a perdere i pezzi e sono pezzi da novanta. A pochi giorni dall’andata degli ottavi di Champions League contro la Lazio, infatti, la squadra di Flick deve fare i conti con un’emergenza attacco: Serge Gnabry ha rimediato uno strappo al muscolo della coscia sinistra contro il Tigres e certamente salterà la sfida dell’Olimpico del 23 febbraio e come lui sarà probabilmente assente anche Thomas Muller, che è risultato positivo al Covid e una volta tornato in Baviera dovrà osservare almeno dieci giorni di quarantena.

L’infortunio di Gnabry è stato confermato dagli esami effettuati dallo staff medico del Bayern, che però non ha comunicato i tempi di recupero. Tutto lascia pensare comunque che l’attaccante salterà anche la sfida di ritorno, quando invece i bavaresi dovrebbero poter contare su Muller. Una buona notizia per Inzaghi (anzi due), ma anche se saranno condizionati dalle assenze per eliminare i campioni di tutti ci vorrà una vera e propria impresa.

