Bayern Monaco, Nagelsmann: "Noi favoriti, ma il Villarreal è pericoloso"

Emery carica i suoi: "Vogliamo arrivare alla gara di ritorno ancora in gioco, sarà diverso che con la Juve"

Julian Nagelsmann non si nasconde alla vigilia dell'andata dei quarti di Champions League contro il Villarreal: "Affrontiamo una squadra esperta sia nei giocatori sia nel tecnico - ha spiegato il tecnico del Bayern Monaco -. Una buona squadra che può giocare con diversi moduli, che sa uscire palla al piede, che pressa e difende bene, ma io ho fiducia nei miei, sono ottimista e credo che possiamo vincere. Siamo i favoriti, credo si possa dire, abbiamo l'obiettivo di vincere entrambe le partite e passare il turno, consapevoli che affrontiamo un'avversaria pericolosa".

L'allenatore dei bavaresi ha analizzato così i suoi prossimi avversari: "Hanno un giocatore come Danjuma che è un top player a livello europeo e che può rompere gli equilibri. Anche come collettivo hanno mostrato le loro qualità contro la Juventus, all'andata sono andati subito sotto in casa, ma sono stati bravi a reagire, sono solidi e competitivi, sappiamo che non sarà facile. Amano difendere bassi e spesso tendono ad abbassare il ritmo della gara per poi sfruttare le opportunità. Non hanno le pressioni che abbiamo noi, ma Emery è un grande allenatore e conosciamo tutti le sue motivazioni". Poi ha confermato il recupero di Alphonso Davies e Leon Goretzka, pur non sbilanciandosi sulla loro presenza dal 1' e infine si è soffermato a parlare del clamoroso episodio di Friburgo, quando i suoi si sono ritrovati per errore a giocare in 12 per qualche secondo: "Personalmente non riesco a capire perché il Friburgo stia facendo ricorso. Non credo che avrebbero segnato due gol in 18 secondi... Se fossi al loro posto non sarei così felice se per caso la qualificazione in Europa dipendesse da quei tre punti, perché non sarebbero stati ottenuti sul campo".

"Sarà una sfida diversa da quella con la Juve e per passare dovremo essere vicini alla nostra miglior versione per 180 minuti ed eventuali supplementari", ha ammesso Unai Emery. L'allenatore del Villarreal ha poi commentato le parole del collega: "È stato sincero, si vedono come favoriti e vogliono fare la differenza già qui in Spagna. Noi però cercheremo di arrivare alla seconda partita ancora in gioco. Ci siamo meritati di essere qui, abbiamo fatto un percorso importante fra Europa League e Supercoppa e ora col Bayern servirà la gara perfetta. Danjuma ci ha aiutato a vincere partite importanti. Contro la Juve poche volte abbiamo avuto gli spazi per innescarlo, ma abbiamo bisogno di tutto: esperienza e giocatori che affrontano le sfide senza tremare. Lewandowski? Abbiamo dei centrali abituati a giocare a questi livelli, come Albiol e Pau Torres. Quando abbiamo affrontato Vlahovic ho detto a Pau che era il suo momento. Ora arrivano Lewandowski, Muller, Sané... Ma se siamo arrivati qui è perché siamo forti".