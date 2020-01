Barcellona: Suarez si opera al ginocchio, Napoli a forte rischio

CHAMPIONS LEAGUE

L'attaccante del Barcellona Luis Suarez verrà operato domenica al menisco esterno del ginocchio destro. Lo ha reso noto il club blaugrana con un comunicato. L'operazione verrà effettuata dal professor Ramon Cugat. Il Barcellona emetterà una nuova nota a intervento avvenuto dove fornirà i tempi di recupero. Secondo il 'Mundo Deportivo' lo stop di Suarez sarà dalle quattro alla sei settimane e dunque il giocatore dovrebbe saltare l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli, in programma il 25 febbraio al San Paolo.

Per Suarez dunque si è reso necessario l'intervento chirurgico al ginocchio destro (operato lo scorso maggio in artroscopia per la lesione al menisco) che gli dà problemi da qualche settimana e lo costringe a scendere in campo in non perfette condizioni, anche nella semifinale di Supercoppa spagnola persa contro l'Atletico Madrid.