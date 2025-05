Barcellona: Flick riabbraccia Lewandowski ma conferma Torres, Martinez più di Araujo in difesa

Qualche cambiamento rispetto al match del Montjuic ci sarà invece in difesa: Szczesny non si tocca anche perché Ter Stegen, tornato titolare in campionato, non è in lista; davanti a lui il posto dell'infortunato Koundé sarà preso da Eric Garcia, mentre la coppia centrale sembra destinata a essere la stessa di sei giorni fa, ovvero Cubarsí-Martinez, con Gerard Martin a completare la linea a quattro come terzino sinistro. Nel secondo tempo dell'andata si era vista una soluzione diversa, con Martinez a sinistra e l'inserimento di Araujo per provare a contrastare la fisicità nerazzurra, specialmente sulle palle inattive. L'uruguayano, tuttavia, non è al meglio della condizione e dovrebbe partire ancora una volta dalla panchina.